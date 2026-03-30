KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.03.2026 11:22:00
Bluesky stellt KI-Assistenten „Attie“ für eigene Social-Feeds vor
Mit "Attie" testet Bluesky KI als Werkzeug für mehr Nutzerkontrolle und rückt zugleich sein offenes Protokoll in den Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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