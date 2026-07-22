|
22.07.2026 06:31:29
Bluestone Jewellery And Lifestyle: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bluestone Jewellery And Lifestyle hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Bluestone Jewellery And Lifestyle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,310 INR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,37 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,433 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 7,13 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!