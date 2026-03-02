Bluesword Intelligent Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bluesword Intelligent Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bluesword Intelligent Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 382,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 374,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,14 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,12 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,51 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,20 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at