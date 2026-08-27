HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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27.08.2026 16:00:00
Bluetti Balco Transfer Hub im Test: So wird jede Powerstation zum BKW-Speicher
Der Balco Transfer Hub macht Powerstations zum 800-W-Balkonspeicher. Dank Smart Meter klappt die dynamische Einspeisung im Test zuverlässig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu BKW AG
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10:03
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.08.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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14.08.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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07.08.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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31.07.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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24.07.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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17.07.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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10.07.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.