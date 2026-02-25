|
25.02.2026 06:31:29
Blueventure Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Blueventure Group hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,03 THB. Im Vorjahresquartal hatte Blueventure Group ebenfalls ein EPS von 0,030 THB je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 145,1 Millionen THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Blueventure Group 134,0 Millionen THB umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,140 THB beziffert. Im Vorjahr hatten 0,120 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 600,71 Millionen THB umgesetzt, gegenüber 525,71 Millionen THB im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.