Blueventure Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blueventure Group hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 THB. Im Vorjahresquartal hatte Blueventure Group ebenfalls ein EPS von 0,030 THB je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 145,1 Millionen THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Blueventure Group 134,0 Millionen THB umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,140 THB beziffert. Im Vorjahr hatten 0,120 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 600,71 Millionen THB umgesetzt, gegenüber 525,71 Millionen THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at