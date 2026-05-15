Blueventure Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Blueventure Group ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Blueventure Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,03 THB ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 THB, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,07 Prozent auf 135,2 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Blueventure Group 153,8 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at