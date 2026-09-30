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30.09.2026 06:31:29
Bluewater Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bluewater Acquisition hat am 28.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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