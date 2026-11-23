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23.11.2026 06:31:29
Blum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Blum hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,9 Millionen USD – eine Minderung von 40,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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