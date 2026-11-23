Blum hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,9 Millionen USD – eine Minderung von 40,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at