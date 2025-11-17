Blum stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blum hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blum -0,410 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at