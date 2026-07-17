Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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17.07.2026 15:33:05
Blume ignorierte Ultimatum: Betriebsrat zitiert VW-Boss vor die Belegschaft
Berichte, dass der VW-Chef Werkschließungen in Erwägung zieht, sorgen bei VW-Mitarbeitern für Unsicherheit und Ärger. Ein Ultimatum, sich vor der Belegschaft zu erklären, lässt Oliver Blume verstreichen. Nun wird es eine ganze Reihe von Betriebsversammlungen mit der Konzernspitze geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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