BluMetric Environmental: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BluMetric Environmental hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,3 Millionen CAD – ein Plus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BluMetric Environmental 15,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at