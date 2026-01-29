BluMetric Environmental hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BluMetric Environmental hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,0 Millionen CAD – ein Plus von 62,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BluMetric Environmental 11,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 62,58 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 34,84 Millionen CAD in den Büchern standen.

