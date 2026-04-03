BluSky AI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BluSky AI hat am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,960 USD. Im Vorjahr hatten -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at