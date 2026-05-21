Bluspring Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bluspring Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,28 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bluspring Enterprises noch ein Gewinn pro Aktie von -1,330 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,02 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,65 Milliarden INR ausgewiesen.

Bluspring Enterprises vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,030 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11,550 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Bluspring Enterprises im vergangenen Geschäftsjahr 33,82 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bluspring Enterprises 34,84 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at