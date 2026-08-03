Bluspring Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bluspring Enterprises hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Bluspring Enterprises vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 9,49 Milliarden INR gegenüber 7,97 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at