Bluspring Enterprises vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bluspring Enterprises hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 INR gegenüber 0,350 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,72 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,57 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at