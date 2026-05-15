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15.05.2026 06:31:29
BML: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
BML hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 32,07 JPY gegenüber 25,71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 35,79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BML 34,61 Milliarden JPY umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 203,54 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BML 160,62 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 150,26 Milliarden JPY – ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem BML 143,19 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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