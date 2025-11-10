BML: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BML hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 61,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,08 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 37,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,78 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at