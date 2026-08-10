BML stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BML hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 47,75 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,66 Prozent auf 39,04 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at