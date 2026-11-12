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12.11.2026 06:31:28
BML vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
BML äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 54,13 JPY gegenüber 61,63 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BML im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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