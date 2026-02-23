|
BMMI BSC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
BMMI BSC hat sich am 21.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
BMMI BSC hat ein EPS von 0,01 BHD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BHD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Beim Umsatz wurden 27,8 Millionen BHD gegenüber 27,6 Millionen BHD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
BMMI BSC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,050 BHD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,040 BHD je Aktie gewesen.
BMMI BSC hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 103,52 Millionen BHD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 103,70 Millionen BHD erwirtschaftet worden waren.
