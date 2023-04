BMS-Aktie verliert: Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb verfehlt Erwartungen

Im vergangenen Quartal sank der Konzernerlös von Bristol-Myers Squibb um drei Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar (10,2 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Damit verfehlte der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen am Markt. An der US-Börse lag das Papier zuletzt mit knapp zwei Prozent im Minus.

Der Konzern bemüht sich derzeit, die Umsatzlücke zu füllen, die der ausgelaufene Patentschutz bei Revlimid (Wirkstoff: Lenalidomid) reißt. In den ersten drei Monaten brachen die Verkäufe mit dem Mittel, das aktuell noch zu den größten Umsatzbringern des Unternehmens zählt, um fast 40 Prozent ein. Demgegenüber habe ein starkes Wachstum auf mehr als das Doppelte im Portfolio mit neuen Arzneien gestanden, sagte Finanzchef David Elkins der Nachrichtenagentur Bloomberg. Auch auf seine beiden größten Kassenschlager konnte sich BMS verlassen, der Blutgerinnungshemmer Eliquis und das Krebsmedikament Opdivo legten weiter zu.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie stieg zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 2,05 Dollar und übertraf die Erwartungen von Experten. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 2,3 Milliarden Dollar verglichen mit 1,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Konzern machte hierfür unter anderem höhere Erträge aus Rechtsstreitigkeiten und geringere Verluste aus Kapitalbeteiligungen verantwortlich.

Die Bristol Myers Squibb-Aktie verlor an der NYSE zeitweise 0,63 Prozent auf 67,59 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)