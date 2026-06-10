BMTC Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BMTC Group hat am 08.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 150,1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 141,6 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at