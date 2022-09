BMU: Experten prüfen Plausibilität der Schweizer Pläne für Endlager

BERLIN (Dow Jones)--Eine Expertengruppe wird laut Bundesumweltministerium die Pläne der Schweiz für ein Atommüll-Endlager an der Grenze zu Deutschland auf Plausibilität hin überprüfen. Eine Mitnutzung des Endlagers durch Deutschland sei hingegen nicht vorgesehen, so ein Ministeriumssprecher. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann forderte von der Schweiz zudem in der Diskussion um das Endlager eine Einbindung der deutschen Seite. Zuvor hatte es bereits von deutscher Seite und besonders von dem an die Schweiz grenzenden Baden-Württemberg Kritik an der Standortentscheidung gegeben.

Andreas Kübler, Sprecher im Bundesumweltministerium, erklärte, dass die Bundesregierung die Entscheidung der Schweiz zusammen mit der Expertengruppe "Schweizer Tiefenlager" auf Plausibilität hin überprüfen werde. "Denn auch die Schweiz hat sich klar dafür ausgesprochen, diese Entscheidung wissenschaftsbasiert, partizipativ und aufgrund geologischer Kriterien anzugehen", so Kübler. Wie lange diese Prüfung der deutschen Expertengruppe dauere, könne er aktuell nicht sagen.

Es gehe darum, ob Deutschland gegen die Schweizer Entscheidung Argumente finden könne, um diese bei den Schweizer Behörden vorzubringen oder nicht. Bislang seien salzhaltige Gesteine, wie sie etwa in Gorleben vorhanden sind, aus wissenschaftlichen Gründen für eine Endlagerung von Atommüll ausgeschlossen worden. Tongestein sei bisher noch nicht als Standortfaktor ausgeschieden, Ton liege in der Region an der Schweizer-baden-württembergischen Grenze. "Insofern gibt es weder eine Festlegung auf dieses Tongestein noch eine Ablehnung", so Kübler.

Deutschland werde das Schweizer Endlage nicht mitnutzen, sondern wie geplant ein eigenes Endlage konstruieren. "Wir sind für unseren Müll verantwortlich", so Kübler.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann erklärte zur Ankündigung aus der Schweiz, die Bundesregierung schätze es, "dass es bisher eine gute Einbindungen der deutschen Seite in den Auswahlprozess gegeben hat und hofft darauf, dass das auch fortgesetzt werden wird".

