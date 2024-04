BMW Motorrad Motorsport begrüßt OUTDO CORP als neuen Technical Partner im WorldSBK-Projekt.

BMW Motorrad Motorsport hat in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) seit dieser Saison einen neuen Technical Partner an seiner Seite: den weltweit renommierten Batteriehersteller und Anbieter von Stromlösungen, OUTDO CORP. Am WorldSBK-Rennwochenende in Barcelona (ESP) wurde diese neue starke Partnerschaft offiziell verkündet. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel