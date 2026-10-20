BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
20.10.2026 15:58:00
BMW: Autobauer schließt Abfindungsprogramm wegen hoher Nachfrage frühzeitig
Das Interesse der Mitarbeitenden an Abfindungsprogramm von BMW ist offenbar so groß, dass der Konzern früher als geplant die Anmeldung schließt. Die Angebote waren wohl oft deutlich im sechsstelligen Bereich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
20.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
20.10.26
|BMW: Autobauer schließt Abfindungsprogramm wegen hoher Nachfrage frühzeitig (Spiegel Online)
|
20.10.26
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
20.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|56,42
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.