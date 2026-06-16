BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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16.06.2026 20:23:00

BMW: Autohersteller kappt Prognosen deutlich - Aktie fällt

Der deutsche Autobauer BMW senkt wegen der Schwäche am chinesischen Automarkt und den Folgen des Nahostkonflikts seinen Jahresausblick. Die Auswirkungen zeigen sich auch an der Börse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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