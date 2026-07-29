BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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29.07.2026 09:40:00
BMW: Autokonzern will weltweit 8000 Jobs abbauen
Jetzt erwischt es auch die Münchner: Als letzter deutscher Autokonzern legt BMW ein großes Stellenabbauprogramm auf. Vieles davon dürfte Deutschland treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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