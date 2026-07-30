BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.07.2026 07:47:00
BMW: Gewinn bricht um mehr als ein Drittel ein, Einigung mit Betriebsrat zum Personalabbau
Der Autobauer BMW bekommt die Krise im wichtigen Absatzmarkt China weiter deutlich zu spüren. Die Zahlen für das zweite Quartal zeigen, warum der Autobauer Tausende Jobs abbauen will.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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30.07.26