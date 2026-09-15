BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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15.09.2026 12:14:00
BMW: iX3 erreicht 100.000 Bestellungen allein in Europa
Der iX3 soll BMW in die Zukunft führen. Entsprechend groß dürfte nun die Freude beim Münchner Konzern sein: Das E-Auto wurde in Europa bereits 100.000-mal bestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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