BMW Vz. Aktie
WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037
|
22.01.2026 12:20:00
BMW: Produktion der »Neuen Klasse« wird wegen hoher Nachfrage beschleunigt
Deutschlands Premiumhersteller BMW und Mercedes kämpfen gegen den Bedeutungsverlust. Der Verkaufsstart neuer Elektromodelle macht den Herstellern jedoch Hoffnung auf bessere Zeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu BMW Vz.
|
04.11.25
|Ausblick: BMW Vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: BMW Vz informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: BMW Vz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BMW Vz.
Aktien in diesem Artikel
|BMW Vz.
|87,65
|-0,57%
