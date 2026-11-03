BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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03.11.2026 21:53:00
BMW: Prognose für 2026 erneut gesenkt
Für das laufende Geschäftsjahr rechnet BMW mit Verlusten im Automobilsegment. Das hat auch mit dem Umbau im Management zu tun.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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