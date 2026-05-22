Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.05.2026 06:00:21
BMW, SpaceX and the value of a vote
Investors welcome German car maker’s move to convert preference shares into equity with voting rightsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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21.05.26