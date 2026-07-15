Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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15.07.2026 10:00:00
BMW, Toyota, Bosch und Repsol starten Pilotprojekt: Fahrzeuge werden zu 100% mit erneuerbarem Ottokraftstoff betrieben - unter realen Bedingungen
Im Rahmen der sechsmonatigen Initiative werden Fahrzeuge von BMW und Toyota eingesetzt, die mit dem zu 100% erneuerbaren Benzin „Nexa 95“ von Repsol betrieben werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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