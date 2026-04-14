Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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14.04.2026 13:22:00
BMW, VW, Mercedes: Absatzrückgang im ersten Quartal
BMW, VW und Mercedes melden schwache Verkaufszahlen im ersten Quartal. China und USA bremsen, Europa wächst nur leicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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