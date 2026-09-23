BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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23.09.2026 09:00:00
BMW 3er verbindet Produktnachhaltigkeit mit kurzen Wegen im Standort-Cluster
+++ Ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz wird auf weitere Antriebsvarianten des BMW 3er übertragen +++ Lieferkette, hohe Sekundärmaterialquoten und kurze Wege im bayerischen Produktionscluster unterstützen die Reduzierung des CO₂e-Fußabdrucks +++ BMW Group Standorte Dingolfing, Landshut, Irlbach-Straßkirchen und München verbinden Spezialisierung mit kurzen Wegen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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