Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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23.09.2026 09:00:00
BMW 3er verbindet Produktnachhaltigkeit mit kurzen Wegen im Standort-Cluster
+++ Ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz wird auf weitere Antriebsvarianten des BMW 3er übertragen +++ Lieferkette, hohe Sekundärmaterialquoten und kurze Wege im bayerischen Produktionscluster unterstützen die Reduzierung des CO₂e-Fußabdrucks +++ BMW Group Standorte Dingolfing, Landshut, Irlbach-Straßkirchen und München verbinden Spezialisierung mit kurzen Wegen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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