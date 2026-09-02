BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Papier unter der Lupe
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02.09.2026 09:33:07
BMW-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Ende September anstehende Kapitalmarkttag dürfte die eher evolutionäre als revolutionäre Strategie des Autobauers unterstreichen, schrieb Tim Rokossa in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wichtige strategische Initiativen zum Stellenabbau und einer höheren Effizienz seien schon bekannt, was das Überraschungspotenzial begrenze. Mit der guten Barmittelentwicklung und einer robusten Bilanz hebe BMW sich weiter entscheidend positiv von der Konkurrenz ab. Es würde allerdings nicht überraschen, wenn BMW angesichts des schwierigen Branchenumfelds die Erreichung der mittelfristigen Margenzielspanne um zwei Jahre bis Anfang der 2030er Jahre verschieben würde.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie verlor um 09:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 60,44 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 48,91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 48 104 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 31,4 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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