BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie unter der Lupe
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30.09.2026 09:30:06
BMW-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht im Kapitalmarkttag der Münchner den "Beginn eines Heilungsprozesses", wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Veranstaltungstag schrieb. BMW strebe bis in die frühen 2030er Jahre eine Margenverbesserung in der Autosparte von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent auf dann 8 bis 10 Prozent an. In einem Zwischenschritt solle sie 2028 zwischen 3 und 5 Prozent landen.
Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:13 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 55,16 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 48,66 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75 089 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 37,4 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 23:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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