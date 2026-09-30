BMW-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht im Kapitalmarkttag der Münchner den "Beginn eines Heilungsprozesses", wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Veranstaltungstag schrieb. BMW strebe bis in die frühen 2030er Jahre eine Margenverbesserung in der Autosparte von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent auf dann 8 bis 10 Prozent an. In einem Zwischenschritt solle sie 2028 zwischen 3 und 5 Prozent landen.

Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:13 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 55,16 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 48,66 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75 089 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 37,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 23:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC



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