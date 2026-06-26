BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Rating im Fokus
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26.06.2026 10:28:48
BMW-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern. Für BMW sei der gut gefragte iX3 als erstes Modell der "Neue-Klasse"-Plattform ein Quantensprung.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die BMW-Aktie wies um 10:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 60,56 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 40,36 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 131 852 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 31,2 Prozent ein.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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