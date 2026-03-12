BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Analyse im Fokus
|
12.03.2026 11:58:47
BMW-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das Auto-Geschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Christian Frenes am Donnerstagmorgen. Die Anlegerrendite für das Vorjahr sei allerdings stark. Die Ziele für 2026 stuft er als konservativ ein.
Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die BMW-Aktie musste um 11:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 80,52 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 30,40 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 648 457 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 13,5 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
14:04
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
13:32
|China’s BYD takes on Porsche and BMW with 5-minute ‘flash charging’ (Financial Times)
|
11:37
|Buy-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW-Aktie höher: Vorsichtiger Ausblick nach rückläufigen Geschäftszahlen (finanzen.at)
|
12.03.26
|ROUNDUP 3: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie legt doch noch zu (dpa-AFX)