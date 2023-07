BMW-Aktie dennoch im Minus: Absatz im zweiten Quartal gestiegen

Anders als in den ersten drei Monaten stieg auch der Gesamtabsatz wieder. 626.726 Fahrzeuge der Marken BMW , Mini und Rolls-Royce wurden verkauft - 11,3 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2022, wie der Autohersteller in München mitteilte. 553.369 Autos trugen davon das BMW-Emblem, ein Plus von 11,5 Prozent.

88.289 vollelektrische Fahrzeuge (BEV) der Marken BMW und Mini wurden im genannten Zeitraum ausgeliefert. Das entspricht einem Zuwachs von 117,5 Prozent. Bei der Marke BMW allein betrug das BEV-Wachstum sogar 150,7 Prozent. "Die starke Absatzentwicklung insgesamt und insbesondere bei unseren vollelektrischen Fahrzeugen zeigt, dass wir mit den richtigen Produkten zur richtigen Zeit im Markt sind", sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota. Er kündigte an, den Hochlauf der Elektromobilität im zweiten Halbjahr "mit hohem Tempo" fortzusetzen.

Absatzzuwächse wurden im zweiten Quartal in allen Regionen erzielt, in China fiel das Plus mit 16,2 Prozent am deutlichsten aus, gefolgt von den USA mit einem Plus von 13,7 Prozent und Europa mit einem Plus von 9,0 Prozent.

Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 107,50 Euro.

