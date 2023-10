BMW-Aktie dennoch im Minus: US-Absatz von BMW wächst

BMW hat seinen Absatz in den USA im dritten Quartal innerhalb eines Jahres um 7,6 Prozent gesteigert.

Der bayerische Autobauer verkaufte im abgelaufenen Quartal in den Vereinigten Staaten 83 949 Fahrzeuge. Das teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen bei der Vorlage der Verkaufszahlen der Marken BMW und Mini in Nordamerika mit.

Im bisherigen Jahresverlauf beläuft sich die Zahl der verkauften Fahrzeuge in den USA auf mehr als 254 000 und liegt damit gut 10 Prozent höher als ein Jahr zuvor. 12 Prozent davon waren Elektroautos, während es im vergangenen Gesamtjahr nur 4,7 Prozent waren.

Bei der Marke Mini lag der Absatz insgesamt im bisherigen Jahresverlauf sogar knapp 19 Prozent über den ersten drei Quartalen 2022.

Die BMW-Aktie gibt im XETRA-Handel dennoch zeitweise 0,69 Prozent auf 94,64 Euro ab.

/knd/lew/jha/

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX)