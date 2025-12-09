BMW-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Sonderbelastungen aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieben die Analysten Tim Rokossa und Christoph Laskawi in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach einem Peak bei den Investitionen könnte nun Kapital effizienter umgeschichtet und auch an die Aktionäre zurückgeführt werden. Die stärkere Lokalisierung ermögliche zudem ein besseres Kostenmanagement in allen Betriebsbereichen.

Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 97,08 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83 183 BMW-Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 29,7 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 vorlegen.

