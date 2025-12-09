BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Buy-Einstufung
|
09.12.2025 09:45:09
BMW-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Sonderbelastungen aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieben die Analysten Tim Rokossa und Christoph Laskawi in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach einem Peak bei den Investitionen könnte nun Kapital effizienter umgeschichtet und auch an die Aktionäre zurückgeführt werden. Die stärkere Lokalisierung ermögliche zudem ein besseres Kostenmanagement in allen Betriebsbereichen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 97,08 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83 183 BMW-Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 29,7 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|96,94
|0,25%