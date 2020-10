BMW-Aktie dreht ins Minus: BMW verkauft deutlich mehr Autos

BMW hat im dritten Quartal dank besserer Autoverkäufe in Europa und besonders in China deutlich mehr Premiumwagen verkauft.

In der Summe kletterten die Verkäufe der BMW Group in den drei Monaten laut Mitteilung um 8,6 Prozent auf 675.680 Fahrzeuge. Wegen des Absatzeinbruchs in den ersten sechs Monaten infolge des coronabedingten Lockdowns liegt der Rückgang in den neun Monaten noch bei 12,5 Prozent.

Besonders stark entwickelten sich im Quartal die Verkäufe elektrifizierter Modelle, die um knapp 47 Prozent auf 54.719 Einheiten stiegen. "Ausgesprochen zufrieden sind wir (...) mit einem Absatzzuwachs von knapp fünfzig Prozent bei den elektrifizierten Fahrzeugen", so BMW-Vertriebschef Pieter Nota. Damit sei Elektromobilität ein substantieller Wachstumstreiber. "Seit Jahresbeginn konnten wir rund 10.000 vollelektrische Mini ausliefern."

Der Absatz der Kernmarke BMW kletterte den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten um 9,8 Prozent auf 585.336 Fahrzeuge. Bei Mini ging es um 1,9 Prozent auf 89.253 Fahrzeugen nach oben.

Im weltgrößten Automarkt China stiegen die Verkäufe um 31 Prozent auf 230.612 Premiumwagen. Nach dem scharfen Rückgang zum Jahresstart kommen die Münchener in China im Gesamtjahr bis September nun auf ein Plus von 6,4 Prozent.

In Deutschland stiegen die Verkäufe im Quartal um gut 12 Prozent, in Europa um 7 Prozent. Auf dem wichtigen US-Markt gingen die Verkäufe dagegen im Quartal um knapp 16 Prozent zurück.

Im frühen XETRA-Handel legte die BMW-Aktie 0,26 Prozent zu auf 65,02 Euro, gibt mittlerweile jedoch 0,49 Prozent ab auf 64,53 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)