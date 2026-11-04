BMW Aktie

BMW ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienbewertung 04.11.2026 13:49:47

BMW-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

BMW-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der BMW-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In seinem Bewertungsmodell für den Autobauer berücksichtige er nun die angekündigten einmaligen Belastungen, die eine Umstrukturierung des Industriegeschäfts beschleunigen sollten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultierten deutlich niedrigere Prognosen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) der Jahre 2026 und 2027. Unter der Annahme, dass die europäischen und nordamerikanischen Automobilmärkte im kommenden Jahr relativ stark bleiben, seien die zentralen Aspekte für ihn das China-Geschäft und die Frage, ob BMW mit seinem neuen Produktportfolio Anzeichen einer Stabilisierung zeigen könne.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Das Papier von BMW legte um 13:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 58,76 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15,72 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 593 264 BMW-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 33,3 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Maksim Toome / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

mehr Analysen
11:34 BMW Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 60,80 -0,03% BMW AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen