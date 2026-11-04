BMW-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In seinem Bewertungsmodell für den Autobauer berücksichtige er nun die angekündigten einmaligen Belastungen, die eine Umstrukturierung des Industriegeschäfts beschleunigen sollten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultierten deutlich niedrigere Prognosen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) der Jahre 2026 und 2027. Unter der Annahme, dass die europäischen und nordamerikanischen Automobilmärkte im kommenden Jahr relativ stark bleiben, seien die zentralen Aspekte für ihn das China-Geschäft und die Frage, ob BMW mit seinem neuen Produktportfolio Anzeichen einer Stabilisierung zeigen könne.

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Das Papier von BMW legte um 13:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 58,76 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15,72 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 593 264 BMW-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 33,3 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT



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