BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie im Blick
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06.05.2026 14:13:48
BMW-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat BMW nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Autobauer habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft positiv überrascht und trotz angekündigter US-Zollerhöhungen den Jahresausblick bestätigt, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung.
Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:57 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,4 Prozent auf 82,96 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 1,25 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 122 042 BMW-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 10,9 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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