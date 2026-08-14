BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Aktie bewertet 14.08.2026 10:43:47

BMW-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

BMW-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

BMW-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:27 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 58,96 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1,76 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 116 164 BMW-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 33,0 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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