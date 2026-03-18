BMW Vz. Aktie
WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037
|Kundennachfrage & Co.
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18.03.2026 16:48:00
BMW-Aktie etwas leichter: Rolls-Royce verzichtet auf vollelektrisches Modellangebot bis 2030
CEO Chris Brownridge erklärte gegenüber der Times, dass die Entscheidung auf der Lockerung regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben sowie auf der Kundennachfrage basiere. Die Marke - die zur BMW Group gehört - werde weiterhin Autos mit V12-Motoren anbieten.
Der frühere Chef Torsten Müller-Ötvös hatte zugesagt, dass der Luxusautohersteller bis Ende 2030 die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einstellen werde.
Die BMW-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,13 Prozent auf 79,26 Euro nach.
DJG/DJN/kla/ros
DOW JONES
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