BMW-Aktie freundlich: BMW übernimmt Mehrheit an BMW Brilliance und erzielt Milliardengewinn

Die BMW AG übernimmt die Mehrheit an ihrem chinesischen Joint Venture BMW Brilliance Automotive Ltd (BBA) und erzielt dadurch einen Sondergewinn in Milliardenhöhe.

Die chinesischen Behörden hätten für die Übernahme der Mehrheit die nötige Genehmigung erhalten, teilte der deutsche Autohersteller mit.

BMW AG somit mittelbar nun 75 Prozent der Anteile an BBA, der chinesische Partner Brilliance China Automotive Holdings Ltd mittelbar die restlichen 25 Prozent. Die Erhöhung der Beteiligung an BBA von 50 auf 75 Prozent erfolgt zum 11. Februar 2022.

Ebenfalls ab diesen Freitag tritt ein geänderter Joint-Venture-Vertrag in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird BBA im Konzernabschluss der BMW AG voll konsolidiert. Die Zahlung des Kaufpreises soll bis zum 22. Februar abgeschlossen sein. BMW hatte die Aufstockung angekündigt und will früheren Angaben zufolge dafür 3,6 Milliarden Euro zahlen.

Durch die Neubewertung der bereits gehaltenen Anteile an BBA von 50 Prozent zum 11. Februar kommt es auf Basis einer vorläufigen Bewertung zu einem positiven Einmaleffekt im Finanzergebnis des Segments Automobile von 7 bis 8 Milliarden Euro. Wie hoch der Einmaleffekt konkret ausfällt, soll in den kommenden Wochen anhand der Bilanz von BBA festgelegt werden.

Die BBA-Vollkonsolidierung beeinflusst auch wesentliche Leistungsindikatoren der BMW Group für das Geschäftsjahr 2022: Umsatz und EBIT des Segments Automobile werden sich im Zuge der Vollkonsolidierung deutlich erhöhen.

Konsolidierungseffekte sollen dagegen keine signifikante Auswirkung auf die EBIT-Marge im Segment Automobile haben. 2022 wird der saldierte Nettobetrag aus der Konsolidierung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von BBA abzüglich der Kaufpreiszahlung den Free Cash Flow des Segments Automobile einmalig erhöhen. Zum aktuellen Zeitpunkt schätzt BMW den saldierten Nettobetrag in einer Größenordnung von 5 Milliarden Euro.

Der absolute Anstieg im Ergebnis vor Steuern des Segments Automobile, in dem gegenläufig ab dem Zeitpunkt der Vollkonsolidierung kein At-Equity-Ergebnisbeitrag von BBA mehr enthalten sein wird, wird sich auch im Konzernergebnis vor Steuern und im Konzernjahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2022 auswirken, wie BMW mitteilte. Der Vollzug der Vollkonsolidierung zum 11. Februar wird in der Quartalsmitteilung am 5. Mai berichtet.

Auf XETRA ging es für die BMW-Aktie am Freitag zunächst abwärts, inzwischen hat sie jedoch die Richtung gewechselt und steht zeitweise 0,55 Prozent höher bei 93,28 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)